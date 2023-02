Az ötödosztályig zuhanhat a Manchester City!

"Bizonyos kluboknak a korábbiaknál több trükköt kellett alkalmazniuk."

Hétfőn robbant a bomba, miszerint a Premier League megvádolta a Manchester City-t, hogy 2009 és 2018 között többször is megsértették a pénzügyi fairplay (FFP) szabályát, ezért vizsgálat indult a klub ellen.

Amennyiben beigazolódnak a vádak, a klub pontlevonást kaphat, súlyosabb esetben pedig akár a bajnokságból is kizárhatják őket, sőt, utólag elvehetik a 2012-es, a 2014-es és a 2018-as PL-címüket is.

A The Telegraph azt írja, kizárás esetén akár az is előfordulhat, hogy az ötödosztályban kell "új életet" kezdenie a Manchester Citynek, ugyanis a Championshipet, a League One-t és a League Two-t, azaz a másod-, harmad-, és negyedosztályt működtető EFL-nek nem kötelessége szó nélkül befogadnia egy élvonalból kizárt klubot.

A Citynél egyébként meglehetősen nyugodtan kezelik az ügyet, hétfői közleményük is arról árulkodik, hogy biztosak az ártatlanságukban és üdvözlik, hogy független bizottság vizsgálódik.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint kirívó eset lenne, ha a Manchester City súlyos büntetést kapna.

"Nem meglepő, hiszen a Manchester Cityvel már volt hasonló probléma, az UEFA a pénzügyi fair play előírásainak megszegése miatt egyszer már kizárta a nemzetközi kupasorozatokból, ám a klub fellebbezett a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, amely úgy találta, hogy nem állnak meg az európai szövetség vádjai, ezért törölték az eltiltást" - emlékeztetett a sportközgazdász az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában. Mint felidézte: akkor az UEFA azt sérelmezte, hogy a szponzori szerződések bevételeivel trükköztek az egyesületnél, jóval magasabb értékben kötötték meg ezeket, mint amennyit valójában értek.

"Tulajdonosi jövedelmet így pumpáltak szponzori bevételként feltüntetve a klubba, hogy a pénzügyi fair play szabályozásai alapján többet fizethessenek a játékosoknak. Ezek a vádak ugyanígy felmerülnek most a Premier League-eljárás során is" - idézi Szabadost az MTI. Hozzáfűzte, emellett felmerült az is, hogy edzők és játékosok fizetéséről nem megfelelő információt adtak. Kiemelte, elképzelhető, hogy végül semmiféle büntetést nem kap a City.

"Nagyon ritka, hogy a Premier League ilyen büntetést foganatosít valamelyik csapat ellen, az, hogy az egyik topcsapat ilyen súlyos büntetésben részesülne, kirívó eset lenne" - utalt arra, hogy elvben akár pontlevonás vagy kizárás is lehet a szankció, amennyiben bizonyosságot nyer a City szabálytalansága.

Szabados elmondta, a szabályos és szabálytalan között többnyire nincs egyenes, világos határvonal, a szürke zónán belül lehet "kicsit trükközgetni".

"Általában a legtöbb csapat ezt a szürke zónát, amennyire lehet, igyekszik kihasználni, nemcsak a Manchester City, mindenki más is, lehet, hogy ők egy kicsit túltolták ezt a helyzetet." - fogalmazott.

A Juventustól január 20-án vontak le 15 pontot a Sere A-ban, ugyancsak szabálytalan pénzügyi elszámolások miatt. Szabados úgy fogalmazott: nem véletlen, hogy egyszerre derülnek ki ilyen esetek, a koronavírus-járvány hatására ugyanis "sok klub gazdálkodása megbillent", márpedig ahhoz, hogy tartani tudják a pozitív egyenleget és megfeleljenek a pénzügyi fair play és a saját országuk szabályozásainak is, bizonyos kluboknak a korábbiaknál több trükköt kellett alkalmazniuk.

