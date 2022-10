A Vasasnak úgy kellett a győzelem, mint tanyára a villany

Először nyertek a szezonban az angyalföldiek.

Az OTP Bank Liga 11. fordulójának szombat esti mérkőzésén az eddig győzelem nélküli sereghajtó Vasas 2-0-ra legyőzte a MOL Fehérvárt.

A találkozó lefújása után az angyalföldiek vezetőedzője, Kondás Elemér elégedetten értékelt:

"Ez már nagyon kellett, ma igazából csapatot alkottunk. Amikor kellett küzdöttünk, amikor lehetett, játszottunk. Elégedett vagyok mindenkivel. A múltkori hozzáállás nem volt igazán jó, kicsit bátortalanul játszottunk, és álmosan. Nem beszélve arról, hogy a kiállítás után borult az egész, amit terveztünk, de a mai napon mindenki koncentrált volt.”

"Próbáltuk megkeresni a Fehérvár gyengéit és tudtuk, hogy nekik is egy fontos mérkőzés lesz, nyerniük kell, ebből kifolyólag valószínűleg jönni is fognak. Úgy voltunk vele, hogy a labdakihozatalukat megpróbáljuk megakadályozni a saját térfelükön, amennyiben nem sikerül, megpróbálunk saját zónás védekezést alkalmazni. Ez működött is, és a kontráink jól sültek” – tette hozzá a vezetőedző.

A Vasasnak hatalmas szüksége volt már szezonbéli első győzelmére, ennek fontosságáról Kondás mosolygósan annyit mondott:

„Ez pont úgy kellett, mint tanyára villany."

Kijelentése a mostani energiaárak mellett különösen aktuális jelentőséggel bír.

Ezzel szemben a MOL Fehérvárnál annál nagyobb volt a csalódottság az újabb vereség miatt, a szurkolók sörrel dobálták meg a csapatkapitányt.

OTP Bank Liga 11. forduló

Vasas-MOL Fehérvár 2-0

gól: Novothny (36.), Ihrig-Farkas (83.)

