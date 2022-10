Megint sörrel dobálták meg Fiolát a Fehérvár szurkolói, Boris nem mond le

Kondás Elemér is döbbenten nézte a történéseket.

Amint arról beszámoltunk, a MOL Fehérvár 2-0-ás vereséget szenvedett az eddig győzelem nélkül a tabella utolsó helyén álló Vasas otthonában. A székesfehérváriak sorozatban a negyedik bajnokijukon maradtak nyeretlenek, a 11 forduló alatt már hatszor kaptak ki, s mindössze a nyolcadik helyen állnak az OTP Bank Ligában.

Az újabb blamát érthetően nehezen viselték a csapat drukkerei, akik az "elmaradhatatlan", folyamatos ku*va gyengézés mellett a lefújást követően szerették volna számon kérni a játékosokat, akik közül csak a csapatkapitány, Fiola Attila merészkedett közelebb a feldühödött táborhoz.

Így a magyar válogatott védő volt az, aki ismét megkapta a nyakába a maradék söröket, ahogyan márciusban is, amikor rendesen összekülönbözött a drukkerekkel a Ferencváros elleni vereséget követően.

Michael Boris, a fehérváriak vezetőedzője elmondta, megérti a szurkolókat, hiszen ők is sokkal többet várnak saját maguktól, de nem mond le.

Kondás Elemér, a Vasas vezetőedzője is döbbenten nézte a vendégszektornál történteket.

"Bármikor kerülhetünk ebbe a helyzetbe mi is, volt is hasonló. Nyilván, amikor egy csapatnak nem megy, akkor a szurkolók jogosan kérik számon, Kisvárdán mi is kaptuk múltkor, hogy gyenge meg satöbbi. Ez benne van a futballban, de nem jó az ilyeneket látni" - nyilatkozta az M4 Sportnak Kondás, aki csapata sikerét úgy jellemezte, "ez pont úgy kellett, mint tanyára villany."

