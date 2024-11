A válogatottba berobbanó Nikitschernek Angliából, Németországból és Spanyolországból is vannak kérői

Van olyan klub, amellyel már többször is egyeztettek.

A magyar válogatottban 2024. szeptember 7-én mutatkozott be Nikitscher Tamás, a Kecskeméti TE labdarúgója. A 25 esztendős játékos azóta kirobbanthatatlan a középpályáról, annak ellenére, hogy klubcsapata az NB I sereghajtója. A Nemzeti Sport értesülései szerint több külföldi megkeresése is volt a KTE játékosának, a hírekre Nikitscher ügynöke is válaszolt.

Nikitscher Tamás szeptemberben a német válogatott ellen 5-0-ra elvesztett bajnokin debütált a címeres mezben, majd azóta kétszer Bosznia-Hercegovina, egyszer pedig Hollandia ellen volt mindvégig a pályán. A középpályás szeretné segíteni a hullámvölgybe került Kecskemétet (ahova 2023-ban igazolt), elsődleges célja, hogy meginduljanak felfelé. Azonban örül a válogatott meghívónak a zalaegerszegi születésű futballista.

"A válogatott meghívó természetesen megtisztelő, és nyilvánvaló, mindent megteszek, hogy a nemzeti csapatban is jó teljesítményt nyújtsak. Nem foglalkozom most a jövőmmel, a mostani feladataimra koncentrálok” - utalt már arra, hogy a sajtóban több külföldi klubbal is hírbe hozták.

Az NSO által felvetett angol, spanyol és német érdeklődésre, a játékos ügynöke így felelt:

„Angliából, Spanyolországból és Németországból is keresték – mondta Nánási Balázs. – Van olyan klub, amely egyelőre csak érdeklődik, másokkal többször egyeztettünk. Ha van lehetőség a továbblépésre, a legfontosabb mindenképpen az, hogy Tamás olyan klubba kerüljön és olyan bajnokságban futballozzon, amely az ő játékstílusának megfelelő, ahol fejlődhet, ami egyértelműen előrelépés neki. Nem kell kapkodni, van idő minden szóba jöhető megoldást átgondolni.”

Az NSO a Championshipben szereplő Middlesbrough, a Coventry City és a Norwich City, valamint a La Ligában szereplő Real Valladolid érdeklődéséről tud. A játékos ügynöke egyelőre nem akart beszélni a konkrét megkeresésekről.

A válogatott előtt még nagy feladat áll Nikitscher Tamás előtt, hiszen vasárnap a Kecskemét a tabella éllovasa, a Ferencvárosi TC ellen kezdheti meg a felzárkózást. A magyar válogatott november 16-án Amszterdamban Hollandia ellen, majd három nappal később Amszterdamban Hollandia ellen játszik a Nemzetek Ligája szempontjából sorsdöntő mérkőzést.