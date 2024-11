A Valencia egykori játékosa is elhunyt a spanyolországi áradások következtében

Gyászol a klub.

A spanyolországi áradások áldozata lett a Valencia egykori futballistája, José Castillejo. A 28 esztendős korában elhunyt középpályás a Denevéreknél nevelkedett ugyan, de a felnőtt együttesben sosem mutatkozott be, majd több kisebb csapatban futballozott, a Transfermarkt szerint 2020-ban be is fejezte a pályafutását.

A hatóságok pénteki tájékoztatása szerint 205-re emelkedett az özönvízszerű esőzések következtében Spanyolországban kialakult áradások halálos áldozatainak száma. Mivel továbbra is nagyon sok az eltűnt, arra számítanak, hogy az elhunytak száma tovább fog növekedni - írja az MTI.

A cikk lejjebb folytatódik

Az ország keleti tartományában kedden bekövetkezett természeti katasztrófa óriási károkat okozott, köz- és vasutak, hidak rongálódtak meg, mélyebben fekvő területek, alagutak kerültek víz alá. Sár és törmelék borított el utcákat, az erős áradat betört a házakba és autókat sodort el, s még mindig vannak elszigetelt területek, ahova nem jutottak el a mentőegységek.

A természeti csapás miatt minden sporteseményt elhalasztottak a tartományban, köztük a Valencia-Real Madrid bajnokit is.