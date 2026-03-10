A vád szerint Joey Barton rátámadt egy férfira, megint börtönbe vonulhat a balhés játékos

Bár már 43 éves, továbbra sem bír magával Joey Barton, többek között a Manchester City, a Newcastle és az Olympique de Marseille egykori játékosa. Vasárnap ezúttal egy férfira támadt rá a Huyton and Prescot Golf Club közelében, amely a Mersey-partján található - írta meg a The Sun.

Az áldozatot arc- és bordasérülésekkel szállították kórházba, Barton pedig szándékos testi sértés gyanújával áll majd bíróság elé. Kedd reggel őrizetbe is vette a rendőrség az egyszeres angol válogatott játékost.

Ugyanakkor Barton már nem először került összetűzésbe a törvénnyel. 2008-ban fél évet a rácsok mögött töltött, miután verekedésbe keveredett egy liverpooli McDonald's előtt.

Azt megelőzően pedig még a Manchester Citynél támadt rá az egyik csapattársára, Ousmane Dabóra. A francia játékos egy rosszul sikerült szerelése után gurult el az angol futballista gyógyszere, akit tette miatt elbocsátott a manchesteri együttes, emellett felfüggesztett börtönbüntetést és 200 óra közmunkát kapott.

Forrás: NSO, NSO

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

,