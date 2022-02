A szezon legjobb meccse: hatgólos iksz a Kisvárda-Pakson

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az OTP Bank Liga 21. fordulójában szombat kora délután a harmadik helyen álló Kisvárda az ötödik Paksot látta vendégül.

Nem bizonyult azonban jó vendéglátónak a hazai gárda, hiszen 12 perc elteltével már kettőt is berámoltak az igencsak indiszponáltan futballozó paksiaknak. Előbb Mesanovic gyengécske belsőzését védte be a hóna alatt Rácz kapus, majd Melnyik lövése úgy pattant meg Tamáson, hogy a kapust is becsapva hullott a hálóba.

Ezt követően is a piros mezesek rohamoztak, Ötvös lemásolta volna csapattársa találatát, ám Lenzsérnek ezúttal jól sikerült blokkolnia, aztán Bumba beadását Camaj lőtte 6 méterről az égbe.

Az első vendég lehetőség a 18. percben Ádám Martin előtt adódott, de Dombó könnyedén hárította az éles szögből leadott lövést.

Tíz perccel később ismét talpra ugrottak a várdai szurkolók, Camaj kapott remek kiugratást, az átvétel után pedig Rácz fölött a kapuba löbbölt, azonban bő öt és fél perc videózás után les miatt érvénytelenítették a találatot.

A 44. percben szépített a Paks, Balogh szabadrúgását Lenzsér csúsztatta kapu felé, ahol az érkező Papp Kristóf stukkolt a hálóba.

Ez felébresztette Bognár György együttesét, az első félidő hosszabbítását alaposan megnyomták, előbb Papp tekerése csattant a keresztlécen, majd Sajbán buktatása miatt jutottak büntetőhöz, de Ádám Martin jobb alsó felé tartó próbálkozását Dombó hárította.

Az ezt követő szögletet Balogh tekerte be, a hosszú oldalról Lenzsér fejelte vissza a labdát, amit Papp bólintott a kapuba.

A szünet után is maradt támadásban a Paks, Ádám fejesét Dombó még védte a gólvonalon, a 71. percben a félidőben csereként beálló Böde bólintásánál viszont már ő is tehetetlen volt.

Hazai oldalon is jól sikerült változtatni, hiszen újabb négy perccel később Melnyik szolgálta ki remekül Asanit, aki Rácz lábai között egyenlített.

Ezután ismét a Kisvárda vette magához a kezdeményezést, sorra dolgozták ki a lehetőségeket, Karabelyov centikkel tüzelt a jobb alsó mellé, Navratil közeli fejesét Rácz védte bravúrral, majd ismét Karabelyov előtt adódott lehetőség, de másodszor is célt tévesztett és ezzel minden puskaporát el is lőtte a hazai gárda.

OTP Bank Liga, 21. forduló

Kisvárda-Paks 3-3

gól: Mesanovic (4.), Melnyik (12.), Asani (75.) ill. Papp K. (44., 45+5.), Böde (71.)

