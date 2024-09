A Stuttgart ráijesztett a Real Madridra, de a hajrát megint jól bírták a spanyolok

Mondjuk ez a BL-ben már semmiképp sem meglepetés.

A labdarúgó Bajnokok Ligája 1. fordulójában a Real Madrid 3–1-re legyőzte a vendégeskedő Stuttgartot.

A fogadóirodák országos egyest vártak a Real Madrid és a Stuttgart összecsapására, aki azonban látta játszani a svábokat, az valószínűleg azért tartózkodott ilyesmi kijelentésétől. Az első félidő így is alakult, rögtön a harmadik percben Leweling lövését védte Courtois. Apróbb lehetőségek azért adódtak a hazaiak előtt, de a nagyobbakat továbbra is a vendégeknél jegyezhettük fel, Millot kétszer is rontott, Stiller egyszer. A félidő második részében kiegyenlítettebben forogtak veszélyben a kapuk, de 45 perc után így is 0-0 állt az eredményjelzőn.



A szünet után 21 másodperccel betalált a Királyi Gárda Rodrygo kiváló, önzetlen passzából Mbappé törte meg a gólcsendet. Csendesebben folyt a játék, egészen az 59. percig, amikor Vinícius Jr. lövése ért lécet. A 68. percben aztán Deniz Undav érkezett remekül egy beadásra és nem is rontott közelről. A Real Madrid feljebb kapcsolt, de inkább csak meddő volt a fölény, majd végül a 83. percben Luka Modric beadását, pont a korábbi Stuttgart játékos, Rüdiger fejelte a hálóba. A csattanó a 95. percre maradt, amikor Endrick szerzett gólt BL-debütálásán, a Real így 3-1-re nyert első alapszakasz-mérkőzésén.