A sportért felelős államtitkár véleményét is kikérte Szalai Ádám mielőtt igent mondott Marco Rossinak

Szalai Ádámról is beszélt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Nemzeti Sportrádió hétfő reggeli műsorában - írta meg az MTI.

A Nemzeti Sportrádióban tartott beszélgetésben szóba került Szalai Ádám szerepvállalása a labdarúgó-válogatottnál. A korábbi 86-szoros válogatott játékos tavaly kezdett el dolgozni a hazai szövetség Labdarúgó Módszertani Központjában, és ezt a munkáját mindenképpen szeretné megtartani a nemzeti csapat mellett. Szalai megkereste az államtitkárt, amikor megkapta a felkérést, aki azt tanácsolta neki, hogy ne válasszon a két munka között.

"Az ő szerepvállalásának pozitívnak kell lennie, mivel nem volt olyan rég, amikor felhúzta a stoplis cipőt és csapatkapitányként kikísérte a csapatot a gyepre az 50 ezer szurkoló elé. Végzett, többfajta képesítéssel rendelkező sportszakember, edzői papírjai is vannak, és Marco Rossi kapitánnyal is jó kapcsolatot ápolnak" - mondta Schmidt Ádám, aki azt is elárulta, hogy Szalai spanyolul beszél Rossival.