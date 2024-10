Hivatalos: Szalai Ádám visszatér a magyar válogatotthoz!

Erősítés Marco Rossi stábjában!

Kedden robbant a hír, miszerint Laczkó Zsolt helyét Szalai Ádám veheti át Marco Rossi stábjában, amit a kerethirdetéskor a szövetségi kapitány is megerősített.

A Magyar Labdarúgó Szövetség ma hivatalosan is bejelentette az egykori kiváló támadó visszatérését.

Szalai Marco Rossi első számú jelöltje volt a posztra. A korábbi csapatkapitány először az október 7-én kezdődő összetartáson vesz részt a szakmai stáb munkájában.

"Mindenképpen olyan pályaedzőt szerettem volna, aki szakmailag és emberileg is illik a válogatottba. Ádám esetében egyikhez sem fér kétség, hiszen hatalmas nemzetközi rutinnal bír a labdarúgás sportszakmai részét tekintve, miközben azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez" - nyilatkozta Rossi az mlsz.hu-nak.

"Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben" - mondta Szalai, aki karrierje során 86 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban, ezeken az összecsapásokon 26 gólt szerzett, s 28-szor csapatkapitányként léphetett pályára. A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákok ellen, míg a 2021-ben rendezett kontinenstornán a németek ellen lőtt gólt. A válogatottól a 2022. szeptember 26-i, Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést követően vonult vissza, pályafutását 2023 júniusában fejezte be.