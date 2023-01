A Serie A után Bundesliga-csapat is szerződtetné a Ferencváros középpályását!

Ostromolják rendesen.

Az elmúlt napokban számoltunk be arról, hogy két olasz élvonalbeli együttes, a Sampdoria és a Cremonese is szerződtetni kívánta a Ferencváros tunéziai középpályását, Aissa Laidounit, azonban sajtóhírek szerint egyik klub sem tudott megegyezni a zöld-fehérekkel.

A Kicker most azt írja, a Hertha BSC is beszállt a vb-t is megjárt futballistaért vívott harcba. A Bundesligában 15. helyen álló csapat a Görögországba távozó Vladimír Darida pótlására szemelte ki Laidounit.

Mint megírtuk, a 26 éves labdarúgót a közelmúltban többek közt francia, skót és török csapatokkal is összeboronálták.

A középpályás szerződése a szezon végén ugyan lejár, ám tartalmaz további egy éves opciót. Értékét a Transfermarkt 4 millió euróra becsüli, így nagyot kaszálhat rajta a Ferencváros, hiszen 2020 nyarán 600 ezer euróért vásárolták a román Voluntaritól.

