Sajtóhír: Két Serie A-csapat Laidouniért tett ajánlata is a kukában landolt

Nincs megegyezés, egyelőre.

Hétfőn számoltunk be arról, miszerint a Sampdoria is érdeklődik a Ferencváros középpályásáért, Aissa Laidouniért. Olasz források szerint a Serie A-ban 19. helyen álló gárda ajánlatot is tett a zöld-fehéreknek, ám megegyezni nem sikerült a két klubnak.

A mai legfrissebb információk szerint a Sampdorián kívül a Cremonese is szeretné leigazolni a tunéziai válogatott labdarúgót, de mindkét együttes csak kölcsönvenné Laidounit, ezt azonban a magyar bajnok visszautasította, mert végleg értékesítenék a 26 esztendős játékost.

Laidounit a közelmúltban többek közt francia, német, skót és török csapatokkal is összeboronálták.

A középpályás szerződése a szezon végén ugyan lejár, ám tartalmaz további egy éves opciót. Értékét a Transfermarkt 4 millió euróra becsüli, így nagyot kaszálhat rajta a Ferencváros, hiszen 2020 nyarán 600 ezer euróért vásárolták a román Voluntaritól.

