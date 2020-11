A spanyol labdarúgó élvonal 10. fordulója következik a mai napon, a nyitómérkőzés egy alsóházi összecsapás lesz.

A tabella 13. helyén álló Osasuna csapata fogadja a bajnokság sereghajtóját a Huescat.

Utóbbiak hat döntetlennel és három vereséggel állnak az utolsó helyen. A Miguel Ángel Sánchez Muñoz vezette Huesca csapata első győzelmét szeretné megszerezni az Osasuna ellen.

