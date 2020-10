A Realé a klasszikus, padlón a Barca

A hétvége európai csúcs rangadóján az El Clasicón tovább mélyült a válsága, Zinadine Zidane pedig gyorsan el tudta hallgattatni a kritikus hangokat: 3-1-re nyert a a Nou Campban.

A hétközben még a Fradival BL-meccset játszó Barcelonába visszatérhetett Jordi Alba, illetve Koeman kezdőként nevezte a mindössze 17 éves Pedrit, aki így Bojan Krkics után mind idők második legfiatalabb pályára lépő játékosa lett a Clasico történetében.

A Királyi Gárda vereséggel kezdte a Bajnokok Ligáját. a sajtó pedig –ahogy a szezon első Real kudarca után minden évben történik- elő is kapta az edzőkérdést, miszerint a vezetőség máris mérlegeli a francia szakember helyzetetét.

Több csapat

Ramos visszatérhetett, így a szokásos sérültektől –Carvajal, Hazard- eltekintve a legerősebb csapatát küldhette fel Zidane a rangadóra.

Öt perc nem telt el máris vezetett a Real, miután a Barca térfelén megiramodó Benzema tökéletes ütemben ugratta ki a felfutó Valverdét, aki nem hibázott a kapu előtt. 0-1.

Nem örülhettek sokáig a madridiak, három perccel később a katalánok csodatinije, Ansu Fati öt méterről lőtte be Courtois kapujába Alba tökéletes centerezését, ezzel ő minden idők második legfiatalabb gólszerzője a Clasicók történetében.

Goal ansu fati barcelona vs real madrid el classico 1-1 new pic.twitter.com/pbLj0Iuued — Fightgame (@futurefights360) October 24, 2020

A következő gólra a második félidő közepéig kellett várni, Lenglet szabálytalan, a játékvezető büntetőt ítél, a Real Madrid ügyeletes tizenegyeslövője Ramos nem hibázik, ismét előnyben a vendéggárda.

Szűk fél óra volt hátra, így a Barcelona érthető módon egyre jobban kitámadt, Netónak többször is bravúrral kellett védenie a Real kontratámadásainál, ám a 90. percben már ő is tehetetlen volt. Modric bohocót csinált a teljes katalán védelemből, Koeman és a Barca padlón, a Zidane pedig továbbra is veretlen a Nou Campban. 1-3.

modric goal.... this guy is still world class at 35 pic.twitter.com/3iMEX0owiu — #HalaMadrid (@KieranCFC88) October 24, 2020

A Barca morális és szakmai válsága tovább mélyül, míg Zidane szépen lassan a fanyalgók szemében is nagy edzővé válhat.