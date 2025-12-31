A Real Madrid lecsapott az új Lionel Messire!

Sajtóhírek szerint a Real Madrid már kész tényként kezeli Nico Paz visszatérését. A 21 játékos már szerepel a klub következő idényre vonatkozó terveiben. Chema Andrés visszatérése szintén lehetséges a következő szezonban.

A Valdebebasban nevelkedett futballisták már ezen a nyáron visszatérhetnek a Real Madridhoz.

Nico Paz 2024-ben hagyta el a Real Madridot

Az argentin középpályás 2016-ban került a Real Madrid akadémiájára, 2024-ben pedig potom 6 millió euróért igazolt az olasz Comóhoz, azonban a Királyi Gárda egy olyan záradékot is beépítet a szerződésébe, hogyha Paz karrierje beindul, visszavásárolhatja – emiatt térhet vissza Paz 9 millió euróért a klubhoz 2026 nyarán.

