A PSG argentinja könnyek között búcsúzott el a csapattól

Tegnap a PSG 5-0-ra verte hazai pályán a Metz csapatát a francia bajnokság utolsó fordulójában. A szerződést hosszabbító Kylian Mbappé három gólt szerzett, de Neymar és a távozó Ángel Di María is betaláltak. A 34 éves játékost gólja után pár perccel le is cserélték, csapattársai pedig díszsorfalat álltak neki, ezzel is megköszönve azt a hét évet, amit a klubnál töltött. Di María könnyeivel küszködött, miközben lesétált a pályáról.

Az argentin játékmesternek júniusban lejár a szerződése a klubbal, így szabadon távozik a francia fővárosból. Di María arra a kérdésre, hogy a Juventusba igazol-e, sokat sejtető választ adott a mérkőzés után:

"Nem, nem (nevet). Most még nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk, gondolkoznom kell. Az, hogy távoznom kell Párizsból, nem az én döntésem volt. Gondolnom kell magamra és a családomra. A legjobb döntést kell hoznom, ami egyszerre jó nekem, a két lányomnak és a feleségemnek is."