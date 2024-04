A pályán esett össze a Roma francia védője, félbeszakadt a találkozó

Remélhetőleg semmi baja nincsen a rutinos labdarúgónak.

Az Udinese-AS Roma Serie A bajnoki mérkőzése a vasárnap este félbeszakadt, miután a vendégek középhátvéde, Evan Ndicka összeesett a pályán a második félidőben.

A Roma vasárnap esti Udinese elleni mérkőzése félbeszakadt, miután a vendégek védője, Evan Ndicka, hirtelen összeesett a pályán, és hordágyon kellett lehozni. A Serie A összecsapást felfüggesztették a francia származású középhátvéd jólléte miatt, mivel az első percekben igen nagy volt az aggodalom a játékos körül.

Végül hosszas percek után Ndicka egy felemelt hüvelykujjal jelezte, hogy már jobban van. A játékost egyből a helyi kórházba szállították.

A pályáról való lehozatalakor eszméleténél volt Ndcika, azonban mellkasára tett kézzel feküdt a hordágyon.

Az 1-1-re álló mérkőzésből még 18 perc volt hátra, azonban ezt a mai napon már biztosan nem fejezik be - erről a játékvezető és a két vezetőedző is egyeztetett. Miután a döntés elhangzott a Stadio Friuli közönsége számára is a 10 perces tanácskozás után, mindkét szurkolótábor tapsviharban tört ki, elismerve, hogy ez a legjobb döntés.

Frissítés!

Az AS Roma hivatalos felületein erősítette meg, hogy Evan Ndicka már biztonságos, stabil állapotban van a mai összeesése után. A francia védőnek szívproblémái voltak, azonban mostmár jól érzi magát testileg és lelkileg is.