A német sajtó megint a Premier League-gel hozta szóba Sallait

Egyre valószínűbb a távozása.

A csakfoci.hu arról írt, hogy ismét a Premier League-ből érdeklődnek a Freiburg magyar válogatott támadója, Sallai Roland iránt - számolt be róla a Sport Bildre hivatkozva a fussballtransfers.com német honlap.

A forrás konkrét klubokat nem nevez meg, de valószínűleg Sallai szívesen játszana a világ legerősebb bajnokságába. A magyar játékosnak 2025-ig van szerződése a Freiburgnál, így ha nem tudnak megegyezni egy új szerződésről a felek, akkor minden bizonnyal a német klub még nyáron pénzt akar csinálni a játékosból.



Ahogy arról beszámoltunk tegnap, Sallai is úgy tűnik, hogy hajlik arra, hogy magasabb szintre lépjen.

A 26 éves futballista az MLSZ-nek adott interjújában elárulta, hogy hamarosan topcsapatban szeretne játszani: „Rengeteg munkát tettem bele, azért tudok most itt lenni, de nem szeretnék megállni, szeretnék továbbmenni az utamon. Nekem mindig is egy topbajnokság topcsapata az álmom. Azt gondolom, félúton vagyok, mert a topbajnokság megvan. Egy középszintű Bundesliga-csapatban tudok szerepelni, ami számomra is megtisztelő. Azt mutatja, jó úton vagyok és folyamatosan megkapom a bizalmat, próbálok élni vele. Azt gondolom, ez még nem a végcél a pályafutásomban”