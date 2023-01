A nagy pénzrablás: ennyit keresett a megcsalt Shakira Gerard Piquén!

Gerard Piqué és Shakira útjai közel féléve, 2022 júniusában elváltak, miután a kolumbiai énekesnő tudomást szerzett arról, hogy párja megcsalja őt.

Azóta az is kiderült, hogy a 35 éves ex-focista munkahelyi beosztottjával, Clara Chia Martival hűtlenkedett, ezt videófelvételek is bizonyítják. Piqué miután a 45 éves popsztár szakított vele, pár hónap múlva össze is jött Clara Chia-val.

A szakítás nem volt feszültségektől mentes, azonban az I-re a pontot Shakira legújabb száma, a Bizarrappel együtt készített dal tette fel. A Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 névre keresztelt számot 2 hét alatt 230 millió felhasználó hallgatta meg a YouTubon, ami kimondottan jót tett az énekesnő bankszámlájának, hiszen a nyilvános videómegosztónak a hatalmas megtekintésszám miatt 512 millió dollárt kell utalnia neki.

De ez még nem minden! Shakira 500 ezer dollárt kap az Amazontól, sőt a Spotifynak és az Apple Musicnak is utalnia kell a popsztárnak: 360 ezer, valamint 1,2 millió dollárt. Bárhogy is számoljuk, Shakira több mint 2,5 millió dollárt keresett csak ezen az egy számon.

Ha ehhez hozzávesszük a másik két dalt, ami június óta jelentetett meg, akkor Shakira bevételei elérik a 15 millió dollárt. Egy sértett nő talán még sosem keresett ennyit egy szakításon.

Forrás: Marca

