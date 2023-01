Videó: Így csalta Gerard Piqué Shakirát – leleplező felvételek kerültek nyilvánosságra!

Gerard Piqué és Shakira útjai júniusban elváltak, miután a kolumbiai énekesnő tudomást szerzett arról, hogy párja megcsalja őt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A sztárpár nem indokolta meg 2022 nyarán, hogy mi áll döntésük hátterében, de kiszivárgott információk szerint már akkor is lehetett tudni, hogy a 35 éves focista hűtlen volt szerelméhez. Most az is kiderült, hogy Piqué kivel, és mikor csalta meg gyermekei anyját.

A focistát a szakítás után lencsevégre kapták egy 23 éves lánnyal, Clara Chia Martival. Clara PR-tanulmányokat végez az egyetemen, azonban az iskola mellett annál a Kosmos nevű cégnél dolgozik, ahol a Barcelona védője társtulajdonos. A pár a munkahelyen ismerkedett meg egymással, románcuk 2022-ben kezdődött – hittük ezt mostanáig.

Azonban robbanásszerűen terjed az interneten egy videó, ami 2021 augusztusában készült. A Barcelona védője éppen egy Zoom interjún vesz részt lakásában, Clara pedig többször feltűnik a háta mögött. Shakira ekkor külföldön tartózkodott a két közös fiukkal, így a hátvéd titokban találkozhatott szeretőjével.

Egy közeli ismerőse állítja, hogy a kolumbiai popsztár teljesen összetört, mikor megtudta, hogy párjának már hosszú ideje szeretője volt. A 45 éves énekesnőnek szörnyű volt látni, hogy Clara olyan otthonosan mozog abban a házban, ahol két gyermekükkel együtt nap mint nap éltek. Ráadásul 2021 augusztusában még szó sem volt szakításról, az énekesnő azt hitte, hogy boldogok együtt.

„Fájdalmas rájönni, hogy a viszony régebb óta tartott, mint ahogyan azt ő gondolta."

– hangsúlyozta a bennfentes forrás.

Forrás: Daily Mail

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Betis-Barcelona Spanyol Szuperkupa-elődöntőben a zöld-fehérek győzelme 6.00, a döntetlen 4.60, a Katalánok sikere 1.50-szeres szorzóval fogadható. (x)