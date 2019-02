A Montpellier kiütésével tovább növelte előnyét a PSG

Ötöt vágott hazai pályán Tuchel együttese.

Szerda este a Bajnokok Ligája összecsapások "árnyékában" a Paris Saint-Germain fényes sikert aratott egy korábban elmaradt bajnoki pótlásán a Montpellier ellen.

A már jó ideje sérült Neymar, illetve a múlt héten kidőlő Cavani hiányát ezúttal sem érezték meg a párizsiak, és Thomas Tuchel gárdája gólparádét tartott.

A PSG már a 13. percben vezetést szerzett Kurzawa fejesével, és ugyan erre még az első fél óra végén Mollett válaszolni tudott, a folytatásban tarolt a hazai csapat.

Angel Di Maria egy káprázatos szabadrúgással még az első félidő hosszabbításban ismét vezetéshez juttatta a csapatát.

A 73. percben Christopher Nkunku fejese után a labda egy védő feje búbjáról csúszott be a kapuba, 3-1-re alakítva ezzel az állást.

A harmadik találatot még a PSG játékosának adták, de a negyedik hazai gólnál egy laposan középre tett labdát megelőzően Hilton egyértelműen megelőzte Mbappét, és mentés helyett a saját kapujába juttatta a játékszert.

Az 5-1-es végeredményt végül Kylian Mbappé állította be a 79. percben, de a Montpellier balszerencséjét az is jól mutatja, hogy a labda ezúttal is megpattant egy vendég játékos lábán.

Ezzel a győzelemmel immár 15 pontosra nőtt a PSG előnye a második helyen álló Lille-lel szemben, ráadásul Thomas Tuchel gárdája továbbra is egy meccsel kevesebbet játszott a riválisoknál.

Itt nézhetitek meg a meccs összefoglalóját: