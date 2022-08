A Manchester United elengedi Cristiano Ronaldót!

Változtatott a véleményén a klub vezetősége, megfelelő ajánlat esetén távozhat a klub portugál sztárja.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt napok botrányai hatására változtatott Cristiano Ronaldóval kapcsolatos álláspontján a Manchester United vezetősége. A portugál játékos látványosan ignorálta társait és a szurkolókat is a Brentford elleni vereséget követően, és bár korábban Erik Ten Hag menedzser úgy nyilatkozott, hogy ragaszkodnak a 37 éves labdarúgóhoz, most már megfelelő ajánlat esetén elengednék az elvágyódó játékost.

Ronaldo és a klub között az átigazolási időszak elején alakult ki konfliktus, a rutinos labdarúgó mindenképp a Bajnokok Ligájában szeretne szerepelni, de a Vörös ördögök csak a Európa-ligában érdekeltek. Cristiano be is jelentette távozási szándékát, de mivel még egy évig érvényes szerződés köti a klubjához, a manchesteriekkel is meg kell egyeznie az új kérőnek.

Érdeklődőkből azonban nincs túl sok. A korosodó sztár viselkedése és extramagas fizetése sokakat elriasztott, többek között a PSG, a Chelsea, a Real Madrid és a két milánói klub is elhajtotta már ügynökét. Az Atlético Madrid érdeklődéséről viszont eddig is lehetett hallani, de az is elképzelhető, hogy végül Ronaldo hazatér, és a Sporting csapatában vág neki az idénynek.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester United-Liverpool bajnokin a hazaiak győzelme 6.25, a döntetlen 4.50, a vendégsiker 1.56-szoros szorzóval fogadható. (x)