A Manchester United csapatában köthet ki Morata

Az ESPN információi szerint az Atlético Madrid támadója lehet a vörös ördögök új célpontja.

Cristiano Ronaldo bizonytalan jövője és Anthony Martial sérülése után komoly támadógondokkal küzd a Manchester United, a Brighton elleni szezonnyitón például Eriksen játszott hamis kilencest. A probléma megoldására szóba került a Bologna támadója, Marko Arnautovic leigazolása, azonban a klub első ajánlatát elutasították az olaszok, a szurkolók felháborodása miatt pedig nem emelt összeget a United.

Az ESPN most arról számolt be, hogy az Atlético Madrid támadója, Álvaro Morata lehet a megoldás. A 29 éves spanyol ismeri a Premier League-et, igaz, a Chelsea-nél töltött időszaka nem volt túl sikeres, mindenesetre már csak egy év van hátra a szerződéséből, így a matracosok is szívesen megválnának tőle.

Mi több, az Atlético Madriddal többször szóba hozták a Manchesterből elvágyódó Cristiano Ronaldót, így akár egy játékoscsere is létrejöhet.

