A magyar válogatott középpályását nem motiválja, hogy visszatérjen Serie A-s klubjához

Horváth Krisztofer szerint egyértelműen továbbjut a csoportjából a nemzeti csapat.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Horváth Krisztofer, a Kecskemét támadó-középpályása is meghívót kapott Marco Rossi európa-bajnoki keretébe.

A 22 esztendős futballista az M1-nek adott interjúban elmondta, jólesik számára, hogy Szoboszlai Dominik elsőszámú alternatívájának tartják, és igyekszik meghálálni a bizalmat.

"Eddig nem számítottam a meghívókra, most benne volt a fejemben, hogy ott lehetek az Európa-bajnokságon, de most sem bíztam el magam. Várom az Eb-t, örülök neki, hogy a mester számít rám, de még sok melót kell beleraknom, hogy ott is tudjak játszani” – idézi Horváth Krisztofert az m4sport.hu.

A kétszeres válogatott futballista hozzátette, nagyon sokat fejlődött Kecskeméten.

"A DVSC-nél nem igazán kaptam játéklehetőséget, itt viszont bíztak bennem, én pedig mindent meg akarok tenni a klubért, magamért, hogy minél jobb játékos legyek. Mindig előre nézek, próbálok fejlődni folyamatosan” - mondta Horváth, aki továbbra is a Torino futballistája, jövőjével kapcsolatban pedig folyamatosan egyeztet a menedzserével.

„Onnan kölcsönadtak folyamatosan, szóval a visszamenetel nem igazán motivál, de mégiscsak egy Serie A-s klubból beszélünk. Nyilván, ha arról van szó, hogy hol játszanék szívesebben, az az olasz bajnokság, de ha meg arról, hogy melyik klub adott nekem többet, nyilván a KTE” - mutatott rá a középpályás, aki szerint az Eb-t követően tisztul majd a kép, s készen áll a következő lécsőfokra.

És ha már Eb, Horváth Krisztofer úgy vélekedik, egyértelműen továbbjut a csoportjából a nemzeti csapat.