Hamarosan amerikai befektetők kezébe kerülhet az Újpest FC

Napokon belül lezárulhatnak az Újpest FC eladásáról szóló tárgyalások, visszatérhet egy korábbi tulajdonos, aki mögött egy amerikai befektetői csoport áll.

A csakfoci.hu értesülései szerint a héten ismét Budapestre érkezett Roderick Duchatelet, az Újpest FC tulajdonosa, most tartják ugyanis a végső tárgyalást egy befektetői csoporttal a klub adásvételéről. A portál úgy tudja, hogy az Újpest FC megvásárlására ajánlatot tesz egy korábbi tulajdonos által szervezett gazdasági tömörülés, amely mögött amerikai befektetők állnak.

Az újpesti labdarúgás egyik korábbi meghatározó tulajdonosának vezetésével jött létre hónapokkal ezelőtt egy olyan üzleti csoport, amelybe a legtöbb pénzt egy, az Egyesült Államokban bejegyzett gazdasági társaság hozhatja. Akár már május első hetében véget érhetnek a folyamatok, hiszen úgy tűnik, most nagyon jó esély van a megállapodásra az említett befektetői körrel.

A tárgyalások hónapok óta zajlanak, méghozzá kéthetente ismétlődő személyes találkozókkal. Az elmúlt időszakban a Spanyolországban élő Roderick Duchatelet rendszeresen Budapestre érkezett, és nem elsősorban az Újpest találkozóinak a megtekintésére, hanem minden esetben az eladásról történő egyeztetésre.

Az amerikai hátterű cég teljesen átvilágíttatta a lila-fehér klubot, és ezt követően vételi ajánlattal állt elő.

A csakfoci.hu azonban úgy tudja, hogy az elmúlt hetekben jelentkezett egy másik üzleti kör is, amely szintén vételi szándékot jelzett. Egy orosz gyökerekkel rendelkező, Magyarországon is kifejezetten aktív, nemzetközi viszonylatban is igen tőkeerős család szerepvállalásáról hallani. Az ingatlan és pénzügyi befektetéseiről ismert csoport eddig soha nem fektetett itthon a sportba, ez lenne az első próbálkozásuk.

Az orosz szál azonban csak a második opció Újpesten, és vélhetően csak akkor lehet befutó, ha Duchatelet és az amerikaiak megállapodása meghiúsulna.

Mint ismeretes, az Újpest FC tulajdonosváltása évek óta napirenden van.

