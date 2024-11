A KTE tulajdonosa kimondta: Szabó István menesztése egy stratégiai döntés volt

Gera Zoltánról pedig elárulta: "Eddig csak bíztam benne, de már látszik is, hogy iszonyatosan elszánt és felkészült."

A Kecskeméti TE tulajdonosa, Dr. Kovács András adott kétrészes hosszú interjút a hiros.hu portálnak, amelyben részletesen kifejtette a klubon belüli állapotokat, Szabó István menesztését, majd Gera Zoltán kinevezését is.

„2017 tavaszán kezdett érlelődni bennem a gondolat, hogy valamit kezdeni kellene a KTE-vel – emlékezett vissza a klubtulajdonos. - Akkor a megyei első osztályban kínlódott a csapat, komoly adósságokkal és bizonytalan jövővel. Egy barátom viccesen megkérdezte, miért nem veszem meg. Akkor azt gondoltam, miért ne próbálhatnánk meg? Álmomban sem gondoltam az NB I-re. Csupán egy stabil NB II-es csapatot akartam építeni, amely a bajnokság első harmadában tud idővel helytállni.”

A tulajdonos elmondta, hogy Szabó István vezetőedzői időszaka alatt a KTE folyamatosan túlteljesített. Az eredeti célkitűzés az volt, hogy az NB III-ból feljutva az NB II-ben stabilizálják magukat, és három év alatt építsenek ki egy jó csapatot. Ehhez képest az első NB II-es év után azonnal felkerültek az NB I-be, ami már önmagában kiemelkedő teljesítmény volt, talán a szintlépésben ki is maradt néhány fontos lépcsőfok. Az NB I-ben pedig egy mentálisan és szakmailag egyedülállóan összetartó, motivált – egy közös nagy célért küzdő - csapatként sikerült helytállniuk. A sikert azonban nem mindenki tudta hosszú távon kezelni. Az első NB I-es idény adrenalinlöketet adott a csapatnak és a klub minden dolgozójának, azonban ez a lendület a második szezontól folyamatosan csökkent.

"Sok minden megváltozott az első NB I-es szezonhoz képest" – fogalmazott, utalva arra, hogy a sikerek miatt az elvárások irreálisan megnőttek, a csapat összetartó ereje viszont nem jó irányba alakult, néhányan az egyéni érvényesülésüket helyezték előtérbe.

A válogatott szünet elején egy interjúban Tóth Ákos sportigazgató azt mondta, hogy egyelőre nem lesz új edzője a csapatnak. A tatabányai barátságos mérkőzés elvesztése után mégis megszületett a döntés a felmentésről. A klub tulajdonosa elismerte, hogy a klub vezetői nem voltak ott Tatabányán.

"Nem voltunk ott, de mivel a felmentés okairól még beszélünk, annyit elöljáróban elmondhatok, nyilván nem is ezen a meccsen múlott a dolog. Amikor a csapatnak rosszul megy, akkor a sportigazgatót naponta nyolcszor hívják fel, hogy kirúgjátok-e a vezetőedzőt, vagy azért, mert ajánlanak valakit. És aztán addig-addig jött elő ez a téma, amíg valamit reagálni kellett, és valóban úgy voltunk vele, hogy akkor nem váltunk. De abban a cikkben azt is elmondta Ákos: ha fölteszik a kérdést, hogy leváltják-e a vezetőedzőt, akkor már van edzőkérdés."

A felmentéssel kapcsolatban kifejtette:

„Nem áll sem érdekemben, sem szándékomban, bárkiről rosszat mondani. A sikereinket úgy tudtuk elérni, hogy mindenki a tőle telhető legtöbbet tette, minden idegszálával a munkájára koncentrált, semmi mással nem foglalkozott, ami elvonhatta volna a figyelmét. Akadtak azonban olyanok, akik azt gondolták, hogy a hatalmas siker, a második hely után, mi már a következő bajnokságra felkészültünk, megy ez már, az így felszabadult kapacitást másra köthetik le. De ez nem fért bele. A legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb példa erre a pro licenc-képzés, amely viszonylag sok terhet tesz a diákra, jelen esetben az edzőre. Elvonhatja a figyelmét, láttunk már arra példát, hogy egy edző a tanulmányai alatt marad csapat nélkül. Ez azonban csupán egy folyamat legapróbb része volt. Amíg mindenki minden idegszálával egy célért küzdött, addig tudtunk erőn felül teljesíteni, s ami nagyon fontos: egyénileg és csapatként is fejlődni. Amint ez egy kicsit lanyhult, bármilyen szempontok alapján, akkor szép lassú lecsorgás kezdődött meg. Ennél többet nem akarok mondani. A játékosok igazolásával kapcsolatban határozottan hangsúlyozom ugyanakkor: senki úgy nem érkezett, és senki úgy nem távozott, hogy a vezetőedzővel és Ákossal ne közösen döntöttünk volna.”

Elmondta továbbá, hogy „az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nyáron felmerült bennem már, hogy nem fog ez menni, de az utolsó percekben elért 6. helyezés és a korábbi közös küzdelmek és eredmények, valamint Ákos véleménye türelemre intettek. Pedig a jelek a klub teljes vertikumában jelentkeztek már.”

Dr. Kovács András kiemelte: Szabó István felmentése nemcsak az eredménytelenség kérdése volt, hanem egy átgondolt stratégiai döntés, amely a klub hosszú távú érdekeit szolgálja. Utalt arra, hogy a klub előtt álló jövőbeni kihívásokat is figyelembe vették.

Szabó István szezonközi menesztése után Gera Zoltán kapta meg a kispadot. Az új vezetőedző személyével kapcsolatban az volt a koncepció, hogy olyan szakembert akartak szerződtetni, akinek komoly nemzetközi élettapasztalata van, s akinek nem a KTE a 8. vagy a 10. klubja, mert az csak egy állomásnak tekinti. „Zolin látszik, hogy meg akarja magát mutatni. Eddig csak bíztam benne, de már látszik is, hogy iszonyatosan elszánt és felkészült. Előző vezetőedzőnket az NB III harmadik helyezettjétől hoztuk, a jelenlegit az NB II harmadikjától, a KTE történetében egyebek mellett ő a hatodik edző, aki újonc az NB I-ben, tehát nem először fordul ez elő.”

Gera Zoltán szerződtetését azért is jónak tartja, mert a játékosok elismerik, reméli, hogy majd jönnek az eredmények is. Csizmadia Csaba érkezésével megfelelőképpen karakteressé is vált a szakmai stáb. Ismét körömszakadtáig, nyíltan küzd mindenki a bennmaradásért, s reméli, hogy a szurkolókat is ide sorolhatja, hiszen ehhez a küzdelemhez a csapatot támogató légkörre van szükség a lelátón is.