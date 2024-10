A kor csak egy szám: Totti 48 évesen térhet vissza a Serie A-ba!

AS Roma

Több olasz első osztályú csapat is megkereste, ő pedig nem zárta ki annak lehetőségét, hogy igent mondjon!

Bombahírként terjedt el az interneten a 48 esztendős, 2017-ben már visszavonult Francesco Totti nyilatkozata, mely szerint nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy visszatérjen a Serie A-ba.

Francesco Totti 1993. március 28-án mutatkozott be az AS Roma színeiben, amelyet egész karrierje alatt erősített. A Farkasokkal egy bajnoki címet, két-két kupa-és szuperkupa-győzelmet szerzett Olaszországban. 2017-ben a visszavonulás mellett döntött, azonban a sportfogadással foglalkozó Betsson cég által szervezett sajtóeseményen hétfő reggel igen váratlan bejelentést tett.

"Több Serie A-klub is megkerestt engem az utóbbi időszakban – nyilatkozta a 2006-os világbajnok Totti - Bevallom, bármennyire is őrültnek tűnik, tényleg elgondolkodtatnak az ajánlatok. Nehéz lenne, de az életben soha nem mondhatjuk, hogy soha."

Habár már több, mint hét éve visszavonult, azóta is remek fizikai állapotnak örvend, karban tartja testét, így szerinte fel tudná venni a versenyt a mostani labdarúgókkal is.

Egyből rákérdeztek, hogy viccel-e a visszatéréssel, de rávágta: egyáltalán nem.

"Úgy érzem, helyem lehetne a pályán a mostani Serie A-ban, és ezen a színvonalon én is tudnék játszani. Vannak olyan játékosok, akik évekkel a pályafutásuk befejezése után mégis visszatértek és játszottak még, és én is formában maradtam. A saját magam által alkotott csapatban, valamint különböző jótékonysági rendezvényeken egyébként is folyamatosan pályára lépek" - vélekedett a jó állapotban lévő Totti.

Habár az AS Roma riválisához, a Lazióhoz biztosan nem szerződne, de több csapat is képben van, akinek a mezét szívesen magára öltené.

"Tény, ha visszatérnék a Serie A-ba, akkor nagyon keményen kellene edzenem, de két-három hónapon belül a csúcson lennék. Egyértelmű, hogy Olaszországban térnék vissza, nem külföldön, mert hiányolom az igazi 10-es posztú játékosokat a Serie A-ból" - jelentette ki.

Elmondása szerint némi hiányérzete van a visszavonulása óta, hiszen tőle különálló okok miatt - nem megfelelő mennyiségű játékidő és szerződés - kellett szögre akasztani a cipőjét. Még egy pár szezont lehúzott volna a Serie A-ban, azonban erre 2017-ben nem volt lehetősége. No, majd 2024-ben...

