A játékosoknak és a ligáknak elege lett, feljelentették a FIFÁ-t!

A 32 csapatos egy hónapig tartó klubvilágbajnoksággal végleg betelt a pohár.

Több nemzeti topliga beperli a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), mert állításuk szerint a szervezet visszaél a domináns helyzetével. Az ügyet az Európai Bizottság előtt tárgyalják.

39 futball szervezet azzal vádolta meg a FIFÁ-t, hogy egyoldalú döntéseket hoz a nemzetközi mérkőzésnaptárral kapcsolatban, amely már amúgy is túltelített. A nemzeti labdarúgó szövetségek, valamint a játékosokat képviselő FIFPro Europe most az Európai Bizottsághoz nyújtottak be közösen panaszt.

A ligák és a szakszervezetek szerint a FIFA magatartása károsította a nemzeti ligák gazdasági érdekeit és a játékosok jólétét, és azt állítják, hogy a szervezet szabályozói és versenyszervezői szerepe jelenleg összeférhetetlenséget mutat. A FIFA egy nyilatkozatban válaszolt a panaszra, egyes ligákat képmutatással megvádolva.

A FIFÁ-t emellett azzal is vádolják, hogy nem konzultált a közelmúltbeli változásokról, például a 32 csapatos Klubvilágbajnokság bevezetéséről. Mint ismert, a megszokott lebonyolítástól eltérően, amelyen a kontinensek győztes klubcsapatai vettek részt közel egy hónaposra nyújtják 2025-től a 32 csapatos Klubvilágbajnokságot.

"A nemzetközi mérkőzésnaptár mostanra túltelítetté vált, és fenntarthatatlanná vált a nemzeti ligák számára, valamint kockázatot jelent a játékosok egészségére nézve. A Fifa döntései az elmúlt években ismételten a saját versenyeit és kereskedelmi érdekeit részesítették előnyben, elhanyagolták irányító testületi kötelezettségeiket, és károsították a nemzeti ligák gazdasági érdekeit, valamint a játékosok jólétét" - olvasható a ligák és szakszervezetek közös nyilatkozatában.