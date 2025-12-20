A hosszabbításban bukta el a győzelmet az MTK

A hazaiak veretlenségi sorozata így már hat találkozó óta tart, míg az MTK augusztus 30. óta nyeretlen idegenben, s október 25. után sikerült ismét pontot szereznie vendégként.

Nagy lendülettel és komoly labdabirtoklási fölénnyel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, amely az első 20-25 percben gyakorlatilag a saját térfelére szorította vissza az MTK-t. Az első negyedóra végéhez közeledve Skribek Alen kapufája is jelezte a zalaiak fölényét, ugyanakkor előfordult egy-egy pontatlanság a vendéglátók részéről. Egy ilyen esetet követően a 29. percben hátrányba is került a hazai csapat, egy eladott labdából ugyanis gyors ellentámadásba lendült a fővárosi együttes, s Molnár Ádin szép lövésével megszerezte a vezetést. A szünetig már csak az MTK-nak volt igazán nagy helyzete, Molnár duplázását Gundel-Takács hiúsította meg egy szép védéssel.

A fordulás után megint a Zalaegerszeg irányított inkább, a vendégvédelem azonban állta a sarat, igaz, egy alkalommal szerencséje is volt, a hazaiak megint a kapufát találták el. A hajrához közeledve Daniel Lima került nagy helyzetbe, lövését azonban Fadgyas Tamás bravúrral védte, de ennél az esetnél a zalai támadóval szemben szabálytalankodott az MTK védője, így VAR-ellenőrzés után a játékvezető tizenegyest ítélt a ZTE-nek. A nagyon aktívan futballozó Skribek lövését azonban a jó irányba vetődő Fadgyas kivédte, így pályafutása első élvonalbeli meccsén büntetőt hárított a 30 éves kapus.

A slusszpoén a végére maradt, a ráadásban ugyanis összejött az egyenlítés a gólért sokat küzdő Zalaegerszegnek, amely még ezután is komoly erőket mozgósított támadásban, de nyernie nem sikerült.

NB I, 18. forduló:

Zalaegerszegi TE-MTK Budapest 1-1 (0-1)

gólszerzők: Klausz (91.), illetve Molnár Á. (29.)

Forrás: MTI

