Hivatalos: ki is rúgta a vezetőedzőjét az MTK, meg nem is

Az MTK keddi közleményéből kiderült, hogy az őszi szezon utolsó bajnokját követően Horváth Dávid helyét Pinezits Máté foglalja el a felnőttcsapat kispadján, de a leváltott veztőedző kezét sem engedi el teljesen a klub.

– Az MTK Budapest vezetősége a klub hosszú távú szakmai koncepciójának részeként átalakítja a sportigazgatási struktúráját. A döntés értelmében az őszi szezont követően változás történik a felnőtt csapat élén is. Horváth Dávid több mint három és fél éves vezetőedzői szerepvállalást követően, a jövőben a klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját. A klubvezetés számára kiemelten fontos volt, hogy Horváth Dávid tapasztalata és szakmai tudása házon belül maradjon. A felnőtt csapat irányítását a tavaszi szezontól Pinezits Máté veszi át – írta hivatalos közleményében az MTK.

A budapesti kék-fehérek hozzátették, hogy az új szakember kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy az MTK identitását ismerő, a fiatalokkal is eredményesen dolgozó edző érkezzen. A vezetőség bízik benne, hogy szakmai felkészültsége és elhivatottsága révén új lendületet ad a csapatnak, miközben az építkezés a kijelölt szakmai irány mentén halad tovább.

A klub igazgatója, Dr. Selei András azt is elárulta, mi történt a színfalak mögött.

"Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg. Úgy gondoljuk, vállalt filozófiánkhoz a legjobb vezetőedzőt találtuk meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Hisszük, hogy ez a változás egy új lehetőség is egyben minden fél számára" – zárta gondolatait a sportvezető.

Az MTK - amely az utolsó idei fordulóban, szombaton Zalaegerszegre látogat - 17 forduló után húsz ponttal a nyolcadik helyen áll az NB I-ben, de legutóbbi négy bajnokiját elveszítette.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.