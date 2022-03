A Herthától kirúgott Dárdai Pál Magyarországon térhet vissza!

A MOL Fehérvár FC 2022-es éve eddig finoman szólva sem úgy alakult, ahogy sokan várták volna: a Vidi vereséget vereségre halmoz, Fiola Attiáék a hétvégén sorozatban már a hetedik mérkőzésüket bukták el – a hétvégén hazai pályán kaptak ki 2–0-ra a címvédő Ferencvárostól – és a csapatot lassacskán kezdi megérinteni a kiesés szele.

Pedig febrárban Sallói István sportigazgató Szabics Imrét és egész szakmai stábját menesztette, de egyelőre az új seprű sem seper túl jól: Michael Boris vezetőedzővel is képtelenek nyerni a piros-kékek.

A Blikk információi szerint Dárdai Pál lehet a megmentő. A Herthától novemberben távozó szakember február huszadikán a lelátóról tekintette meg a fehérváriak Újpest elleni rangadóját, amit írhatnánk annak a számlájára is, hogy fia, ifj. Dárdai Pál a klubot erősíti.

Azonban az idősebbik Dárdai a Ferencváros elleni derbit megelőző héten is többször feltűnt a Vidi edzésein. Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója a mérkőzés után az M4 Sport kameráinak el is mondta, hogy nem lepte meg őket a hazaiak defenzívebb, 5 védős játéka, hiszen hallották, hogy a héten a Hertha volt trénerének is befolyása volt a szakmai munkába.

Dárdai Pál visszatérését segítheti, hogy kiváló kapcsolatot ápol a klubot irányító Sallói Istvánnal, akivel 2014 és 2015 között együtt dolgoztak a válogatottnál.