A gála ezúttal elmaradt, de a Barcelona nyert hazai pályán

Lewandowski döntött.

A Barcelona 1-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Getafe ellen a spanyol bajnokság hetedik fordulójában.

Yaakobishvili Áron bekerült a Barcelona meccskeretébe Marc-Andre ter Stegen sérülése után, a csapat végül Inaki Penával állt fel a Getafe ellen. Természetesen a katalánok voltak a mérkőzés esélyesei, hiszen hat forduló alatt a maximális pontmennyiséget zsebelte be Hansi Flick csapata. Ennek megfelelően magas hőfokon pörgött már az elején a gránátvörös-kék alakulat, amely a 19. percben meg is szerezte a vezetést, Robert Lewandowski révén. A lengyel nem sokkal később ismét betalált, a VAR ezt viszont elvette, így bár a fölény továbbra is nagy volt a hazaiak részéről, a félidőben 1-0 állt az eredményjelzőn.



A második félidő első lehetősége Lamine Yamal előtt adódott az 59. percben, a fiatal spanyol kísérletét viszont David Soria hárítani tudta. A 71. percben a ter Stegen hiányában csapatkapitánnyá avanzsáló Raphina lövését is védte a kapus, majd Yamal találta el a kapufát. A Barcelona nem tudta bevinni a mindent eldöntő gólt, de a Getafe a második félidőben nem találta el a kaput, ennek köszönhetően igazán nem került veszélybe a hazaiak győzelme, az 1-0-s siker pedig azt jelenti, hogy Hansi Flick tanítványai továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezetik a tabellát.