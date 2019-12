Gencsev: "A Fradi elleni mérkőzés az év meccse lesz"

A Ludogorec trénere szerint nagyon fontos találkozó lesz a csütörtöki.

Mint ismert, a csütörtökön a Ludogoreccel csap össze Bulgáriában az Európa-ligában.

A találkozó azért is kiemelt jelentőségű mindkét együttesnek, hiszen ezen a találkozón dől el az, hogy melyik klub kvalifikálja magát az egyenes kieséses szakaszba.

Amennyiben hazai győzelem vagy döntetlen születik a mérkőzésen, akkor a bolgárok jutnak tovább, azonban Fradi-siker esetén a budapesti zöld-fehérek örülhetnek a továbbjutásnak.

A mérkőzést megelőzően Staniszlav Gencsev nyilatkozott az esélyekről.

- A Ferencváros elleni találkozó talán az év legfontosabb meccse lesz számunkra, mert a továbbjutásunk múlik rajta az -csoportból, ami hatalmas sikert jelentene. Biztos, hogy nagyon feszült mérkőzés lesz, ami teljesen normális ilyen tét mellett, úgyhogy jó lenne, ha előtt nyugodt napokat élhetnénk át. Az európai kupameccsek a leginkább élvezhető találkozók, hiszen itt valóban a legjobb csapatok ellen játszhatunk.

- A csoportkör kezdetén nem sok esély mutatkozott a továbbjutásra, de most ott van a kezünkben a sorsunk. A CSZKA és a Ferencváros elleni győzelmek után nem szálltunk el, de nagyok lettek az elvárások. Sokkal feszültebben játszottunk úgy, hogy már mi voltunk az esélyesebbek. De megmutattuk, bárki ellen is játszunk, van esélyünk a győzelemre. A Ferencváros elleni csatát is önbizalommal kell várnunk.

- Mi minden mérkőzésen győzni akarunk, így lesz a Ferencváros ellen is, hiába lenne elég a számunkra a döntetlen is, az ilyen sokszor visszafelé szokott elsülni. Eléggé más találkozó lesz, mint az eddigiek, hiszen a két csapat már nagyon jól ismeri egymást és most a tét is egészen más lesz. A fáradtság nem tényező, hiszen elég nagy a keretünk és tudunk rotálni. Mentálisan lehet picit fáradtabb a csapat, mert Európában nem csak a fizikum, hanem a fejek is nagy igénybevételen esnek át, hogy aztán Bulgáriában olyan csapatok ellen játsszunk többnyire, akik csak elrontani akarják a mérkőzéseket. Ezért is vannak problémáink a középszerű csapatok ellen - idézi Gencsev szavait az ulloi129.hu.

