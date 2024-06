A Fiorentinától igazolt az Újpest - HIVATALOS!

Csak a város változik, a színek nem.

Az Újpest FC Bese Barnabás szerződtetését követően néhány órával bejelentette újabb igazolását.

Az újjáalakuló lila-fehérek Dénes Adriánt, a Fiorentina 20 esztendős szélsőjét szerezték meg.

A magyar U20-as válogatott labdarúgó 2021-ben a Bp. Honvéd akadémiájáról igazolt Firenzébe, kölcsönben pedig a Cesena U19-es együttesében is szerepelt. Dénes 2023 nyarán, felkészülési mérkőzésen a Fiorentina felnőtt csapatában is bemutatkozhatott, a Primavera-csapattal Olasz Kupa- és Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett.

"Ő egy fiatal, magyar játékos, aki előtt komoly jövő állhat, és hosszú távon is segítségére lehet az Újpestnek és a magyar labdarúgásnak is. Meg szeretnénk adni neki az esélyt, hogy bizonyítson, és hogy lépésről lépésre be tudja verekedni magát majd a kezdőcsapatba” - nyilatkozta a klubhonlapnak az új szerzeményről az Újpest FC ügyvezető igazgatója, Benczédi Balázs.

Dénes a támadósorban több poszton is bevethető, bal lábas futballista, sebessége és cselezőkészsége kiemelkedő, olaszországi neveltetése révén taktikailag érett - jellemzi őt az ujpestfc.hu.