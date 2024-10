A Ferencváros sportigazgatója a VAR döntéséről: "Nem jó helyre húzták be a vonalat!"

Ferencvárosi TC vs Tottenham Hotspur

Hajnal Tamás szerint meg lehetett volna adni Varga Barnabás gólját.

A Ferencváros csütörtöki, Tottenham elleni Európa-liga mérkőzésének talán legvitatottabb momentuma Varga Barnabás les miatt érvénytelenített gólja volt a 16. percben.

Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója az M4 Sport Európa című műsorában kritizálta a videóbíró döntését.

"Szerintem ez nagyon szűk helyzet volt, ebben semmiképp sem hibáztatnám a partjelzőt vagy a bírót, a negyedik játékvezetőt sem. Ez egyértelműen a VAR döntése volt. Szabad szemmel biztosan nem lehetett látni, de ezért van a VAR, és ott szerintem látva különböző felvételeket, nekem az a véleményem, hogy nem jó helyre húzták be a vonalat, nem a védő vállához mérték a vonalat, hanem inkább a csípőjéhez, mintha a testét áthúzták volna. Mert az a tíz-húsz centi, ami ott a testéből még maradt, amivel szabályosan játékba avatkozhatott volna, azzal mélyebben, közelebb volt a kapuhoz. Szűk szituáció volt, de én azt gondolom, ezt a gólt ugyanilyen erővel meg is lehetett volna adni" - mondta az M4 Sport műsorában Hajnal, hozzátéve, reméli, majd a sorozat folyamán ez ki fog egyenlítődni és nekik is lesz majd szerencséjük.

"Összességében mindig arról volt szó, hogy a támadófocit inkább előnyben kéne részesíteni, és ha egyvonal van, kétes helyzetben inkább a támadó javára kéne dönteni. De ezzel, hogy van VAR, ez megfordult, mert milliméterre pontosan megnézik, és inkább a védekező csapatnak az előnyére döntenek. Ez, ha szabad szemmel nézzük, szerintem legrosszabb esetben is egyvonal, ilyen esetben akkor inkább a támadócsapat javára… de az előző időszakban sajnos megszokhattuk, mióta van VAR, úgyhogy csak abban tudunk reménykedni, hogy lesz majd olyan alkalom, amikor inkább fordítva fogják a vonalat behúzni és talán nekünk lesz előnyösebb" - tette hozzá a sportigazgató, aki kritikaként azt fogalmazta meg, hogy nem eléggé határozottak és konkrétak egyes szituációkban, ami a második gónál is jellemző volt.

"Túl könnyű gólokat kapunk ezeknél. Ha kijátszanak miket és gólt kapunk belőle, azt mondom, benne van, de ezeket viszont jó lenne kiszűrni ahhoz, hogy bravúrt tudjunk elérni, mert itt nem férnek ezek a dolgok bele" - mondta Hajnal.

"Van még hat esélyünk, bízunk benne, hogy minél több pontot össze tudunk gyűjteni, de ez egy nagyon erős mezőny, nagyon jól kell teljesítenünk" - fogalmazott.