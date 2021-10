A Ferencváros kikapott otthon a ZTE-től

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A ZTE 2-1-re nyert a címvédő Ferencváros otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

Gyors góllal lepte meg a vendégcsapat a hazaiakat - szöglet után a zalaiak harmadik közeli próbálkozásánál Serafimov járt sikerrel -, akik hátrányba kerülve azonnal nagyobb sebességre kapcsoltak, de a hátul jól záró zalaiak Koszta révén a 23. percben így is meg tudták duplázni az előnyüket. Az MTI tudósítása szerint a Ferencváros tőle hazai közegben szokatlanul idegesen, több hibával játszott, a brusztos vendégekkel szemben nem is tudott igazán helyzeteket kidolgozni, a szépítés így csak a szünet előtti hajrában, Vécsei óriási átlövésével jött össze.

A szünet után fokozta a nyomást az FTC, a zalaiak beszorultak a térfelükre, és ritkán jutottak labdához. Viszont lelkes mezőnymunkával továbbra is elvették a ferencvárosi támadások élét, és kétszer még a kapufa is a vendégek segítségére volt Ryan Mmaee kísérleteinél. Utóbbi a 72. percben büntetőt hibázott, a vetődő Demjén megfogta a labdát. Hiába szálltak be minőségi cserék, és játszott a hajrában egyértelmű fölényben a hazai csapat, az eredmény nem változott.

A Ferencváros sorozatban hat győzelem után kapott ki a pontvadászatban, a zöld-fehérek a Kisvárda elleni 2-1-es hazai vereséggel kezdték az idényt. Az FTC legközelebb az Európa-ligában lép pályára, a csoportkör harmadik fordulójában kedden 16.30-tól Glasgow-ban a Celtic vendége lesz.

