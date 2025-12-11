A Ferencváros ellen kezdené meg a nagy hajráját a Rangers - a vezetőedző bízik a csapatban

Csütörtökön tovább folytatja menetelését a Ferencváros az Európa-ligában, az ellenfél ezúttal a szebb napokat is megélt patinás skót csapat, a Rangers lesz. Az ellenfél vezetőedzője, Danny Röhl szerda este a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatón kiemelte, sok sérültje van a tabellán mindössze 33. helyezett csapatnak, több olyan játékos most is elutazott a csapattal, akik kisebb problémákkal küzdenek, ezzel együtt készen állnak az összecsapásra.

"Tisztában vagyok vele, hogy a hátralevő három mérkőzésünket mindenképpen meg kell nyerünk, ha szeretnénk továbbjutni, én pedig hiszek az együttesben" - fogalmazott a mindössze 36 esztendős német tréner, aki októberben vette át a skót gárda irányítását.

Hozzátette, amióta munkába állt, az Európa-ligában egy 3-0-s, majd egy 2-0-s vereséget egy 1-1-es döntetlen követett, ezért bízik abban, hogy a "sorminta" folytatódik, azaz jó eredményre lehetnek képesek a Groupama Arénában.

A zöld-fehérek vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a nyilatkozatát IDE kattintva olvashatja.

Forrás: MTI

