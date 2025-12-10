Robbie Keane: Kemény meccsre számítok, de ahogyan mindig, úgy ezúttal is a győzelemért lépünk pályára

Kemény mérkőzésre számít csütörtök este a vendég Glasgow Rangers ellen Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában.

A 45 éves ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, az október második felében vezetőedzőnek kinevezett Danny Röhl irányításával javuló tendenciát mutat a skót csapat teljesítménye, amit jól jellemez a hat összecsapás óta tartó veretlenségi sorozat.

"Úgy látom, hogy az előre játékba nagy futóteljesítményt tesznek bele, és az edző jól rotál. Kemény meccsre számítok, de ahogyan mindig, úgy ezúttal is a győzelemért lépünk pályára. Az én mentalitásom mindig is ilyen volt, ezen nem változtatok" - jelentette ki Keane, akit a szép számban jelen lévő skót újságírók hosszasan faggattak.

Többek között arról is, hogyan emlékszik vissza a játékos-pályafutása során Skóciában eltöltött időszakra, valamint azokról a pletykákról, amelyek szerint szóba került, mint a másik glasgow-i együttes, a Celtic vezetőedző-jelöltje.

"Nincs ráhatásom az ehhez hasonló spekulációkra, de nem volt szó ilyesmiről. Boldog vagyok itt, nagyon élvezem a munkát a Ferencvárosnál. Remek évünk van, az előző idény végén bajnokok lettünk, idén ősszel nagyszerűen teljesítünk az Európa-ligában, pedig kizárólag nehéz mérkőzéseink voltak. De ezeken mindig jó eredményeket tudtunk elérni"

- mondta Keane, aki arról is beszélt, hogy a legendás Sir Alex Ferguson milyen tanáccsal látta el az edzői karrierjét illetően.

A magyar bajnok Ferencváros Rangers elleni mérkőzése csütörtökön 18.45 órakor kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti majd.



Forrás: MTI

