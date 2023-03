A Ferencváros csapatkapitánya tudja, mi lesz a kulcs a visszavágón

Kétgólos hátrányt kéne ledolgozni a hazai visszavágón a Puskás Arénában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett a Bayer Leverkusentől az Európa-liga nyolcaddöntőjének első, idegenbeli mérkőzésén. Sztanyiszlav Csercseszov csapatának hazai pályán legalább két góllal kéne nyernie a hosszabbításhoz és hárommal a rendes játékidős továbbjutáshoz a visszavágón.

A Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes az M4 Sport kamerái előtt sajnálatát fejezte ki a vereség után:

"Nagy kár ezért az eredményért, több volt ebben a mérkőzésben, így a visszavágó nagyon nehéz lesz. Összességében pariban voltunk a Leverkusennel, az elején volt egy kis alárendeltség és nem tudtunk úgy kijönni néhány szituációból, ahogyan azt szerettük volna, gyorsan vezetést is szereztek. Húsz perc után viszont rátaláltunk arra, hogy mi működhet a Bayer ellen, utána már nem volt különösebb helyzetük.

Azt éreztem, hogy többnyire meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak jó lehetőségeink arra, hogy mögéjük kerüljünk, volt néhány helyzetünk és olyan lehetőségünk, amikből betalálhattunk volna. Semennyire sem volt benne jobban az ő játékukban a gól, mint a miénkben, sajnos itt a végén volt egy nagyszerű szabadrúgás és a kapufáról kipattanó labdára ők értek oda előbb.

Elégedettek lehetnek ezzel az eredménnyel, mert az odavágón kétgólos előnyt szerezni az jó dolog nekik. Levonjuk a tanulságokat, a vezetőedző is arról beszélt most az öltözőben, hogy a második meccs más lesz és ha bármilyen kétely is volt a saját játékunkkal kapcsolatban, az a visszavágóra el fog oszlani. Az lesz a kulcs, hogy meg tudjuk-e szerezni a vezetést a hazai meccsen, onnantól indulhat egy új mérkőzés, de addig még van egy Puskás Akadémia elleni bajnoki. Gyorsan regenerálódni kell, rendbe kell tenni a fejeket, behúzni a hétvégi meccset és onnantól készülhetünk a visszavágóra."

"Nagyon kár ezért a két gólért, főleg a második a fájóbb. Az történt, amire készültünk. Volt, hogy sokkal többet birtokolták a labdát és beszorítottak minket, de erre is készültünk. Megvolt megint az az egy-két helyzetünk, ami jobbá tehette volna az eredményt. Ahogyan telt az idő, egyre jobban éreztük, hogy van rajtuk fogás, van területünk, ül az, amit előre kitaláltunk, rendben volt a védekezésünk és ez adott egy kis bátorságot ahhoz, hogy támadásban jobban kibontakoztunk. Volt két helyzetünk, eddig ezeket berúgtuk, most sajnos ez nem jött össze" - tette hozzá Botka Endre.

A visszavágót jövő csütörtökön a Puskás Arénában rendezik, amely egyúttal a május 31-i finálé helyszíne is lesz.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Puskás Akadémia bajnokin a hazaiak győzelme 1.65, a döntetlen 4.00, a vendégsiker 5.20-szoros szorzóval fogadható.(x)