Európa-liga: Kétgólos hátrányt hoz haza a Ferencváros Leverkusenből

A kapufa a hazai csapattal volt. Nehéz, de nem reménytelen a helyzet.

A Ferencváros 2022/23-as európai menetelésének következő állomása Leverkusen volt, ahová több ezer zöld-fehér fanatikus kísérte el a csapatot Budapestről és külföldről egyaránt, így nem csoda, hogy a vendég drukkerek hangerőben simán felvették a kesztyűt a BayArena közönségével.

Xabi Alonso együttese a 10. percben rövid időre elhallgattatta a IX. kerületi híveket, Dibusz eladott labdája után ugyanis előbb Abena még blokkolt, de nem tudott kijönni a szorításból a Ferencváros, Demirbay pedig a tizenhatos vonaláról nagy erővel a hálóba lőtt.

A 26. percben nagy egyenlítési lehetőség maradt ki, egy szép akció végén Vécsei löbbölt Zachariassenhez, aki a kapust átemelve a felsőlécet találta el.

A fordulás után is maradt a hazai mezőnyfölény, a Ferencváros sok hibával játszott, az idő múlásával pedig egyre idegesebben is, Botka például több vendégjátékossal is összeveszve vezette le a felgyülemlett feszültséget a második félidőben, amelyben a helyzeteket tekintve nem kényeztettek el minket a csapatok.

A 85. percben Hlozek végezhetett el szabadrúgást 28 méterről, középről, az életerős bomba a jobb oldali kapufáról pattant vissza, a leggyorsabban pedig Tapsoba eszmélt, aki mindenkit megelőzve az üres kapuba fejelt.

A Ferencváros első kaput eltaláló lövésére a 92. percig kellett várni, amikor Wingo visszagurításából Zachariassen próbálkozott, de a középre tartó, gyenge labdát Hradecky könnyen fogta, így Sztanyiszlav Csercseszov együttese kétgólos hátránnyal utazhat haza.

A visszavágót egy hét múlva rendezik a Puskás Arénában.

Európa-liga nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Bayer Leverkusen-Ferencváros 2-0

gól: Demirbay (10.), Tapsoba (85.)

További eredmények:

AS Roma-Real Sociedad 2-0

Sporting-Arsenal 2-2

Union Berlin-Royale Union SG 3-3

