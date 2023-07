A fellebbezés után végül indulhat a spanyol csapat a nemzetközi porondon

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Nemzetköri Sportdöntőbíróság (CAS) elfogadta a spanyol CA Osasuna fellebbezését, így hivatalosan is indulhat az Európa-konferencialigában.

Az ügy, amely miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nem engedélyzte az Osasuna indulását a Konferencialigában egészen 2013-ig nyúlt vissza. Ekkor ugyanis az Osasuna a másodosztályba való kiesés ellen küzdött, a klub illetékesei pedig megpróbáltak mérkőzéseket manipulálni a szezon végén, hogy továbbra is az élvonalban maradjanak.

Januárban az akkori vezetés több tagját elítélték okirat-hamisítás és korrupció miatt. A klub korábban azért is vélte igazságtalannak az UEFA döntését, mert a spanyol bíróság is kimondta, hogy az egykori igazgatósági tagok miatt is az egyesület károsodott, ráadásul a mostani vezetés tett feljelentést az ügyben.

Végül a CAS-hoz fordult a pamplónai egyesület, amely a fellebbezést befogadta és végül az Osasunának adott igazat, így a 2023/24-es szezonban elindulhat a csapat a harmadik számú európai kupasorozatban.