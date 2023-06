Kizárták az európai porondról a spanyol klubot!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Primera División mögöttünk hagyott szezonjában 7. helyen végző Osasuna közleményben jelezte, hogy az UEFA döntése értelmében nem indulhatnak el a nyáron az európai porondon.

Ennek okát a 2013/2014-es bajnoki szezonban kell keresni. Ekkor ugyanis az Osasuna a másodosztályba való kiesés ellen küzdött, a klub illetékesei pedig megpróbáltak mérkőzéseket manipulálni a szezon végén, hogy továbbra is az élvonalban maradjanak.

Januárban az akkori vezetés több tagját elítélték okirat-hamisítás és korrupció miatt, most pedig a klubra is lesújtott az UEFA.

Az Osasuna kijelentette, fellebbezést fognak benyújtani az ítélet ellen, és az utolsó leheletéig küzdeni fog az igazáért.

A klub szerint azért is igazságtalan a döntés, mert a spanyol bíróság is kimondta, hogy az egykori igazgatósági tagok miatt is az egyesület károsodott, ráadásul a mostani vezetés tett feljelentést az ügyben.

"Az Osasuna véleménye szerint az UEFA által közvetített üzenet kontraproduktív a labdarúgás és annak szereplőivel szemben, akik ezentúl azzal a kockázattal számolhatnak, hogy nem a korrupció elkövetőit büntetik" - áll a közleményben.

Amennyiben az ítélet jogerős lesz, az Osasuna helyett az Athletic Bilbao indulhatna az Európa Konferencia-ligában.