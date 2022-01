A fehérvári légiós remeklése is kellett a győzelemhez

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Afrikai Nemzetek Kupája első játéknapján ott volt a kezdőcsapatban Stopria. A MOL Fehérvár FC védője ráadásul kifejezetten jól játszott Etiópia ellen, és remek védőmunkája mellett a támadásokba is jól segített be. A zöld-foki-szigeteki válogatott az első félidő hosszabbításában, Julio Tavares révén szerezte meg a vezetést, melyet a második félidőben végig meg is tartott, így pedig Stopiráék győzelemmel kezdték a afrikai kontinens tornán.

Az ANK nyitó összecsapásán Aboubakar két értékesített büntetőjével a házigazda Kamerun hátrányból felállva győzött 2-1-re Burkina Faso ellen. Hétfőn is rendeznek „magyar érdekeltségű” meccset a tornán: a Ferencvárosból a Mmaee testvérek is bemutatkozhatnak az Afrikai Nemzetek Kupján, 17 órától rendezik a Marokkó-Ghána összecsapást.

