A Fehérvár edzője megszerezte a képesítést, de még nem lehet NB I-es edző

A tervek szerint tavasszal is ő ülhet a csapat kispadján.

Az MLSZ.hu beszámolt róla, hogy a keddi napon tizennyolc frissen végzett szakember vette át a diplomáját Telkiben, mindannyian az MLSZ "UEFA B+A" képzése keretében szereztek edzői képesítést.

A kurzuson azok a korábbi futballisták vettek részt az elmúlt egy évben, akik profi karrierjük során eljutottak az élvonalba. A friss A-licences edzők játékos-pályafutásuk alatt szerzett tapasztalataikat felhasználva olyan ismereteket és kompetenciákat sajátítottak el a képzés keretében, melyek segítségével képesek lesznek hatékonyan és eredményesen dolgozni labdarúgóedzőként. Az utánpótlás teljes vertikumának tananyaga mellett a képzés kiemelt figyelmet fordított a felnőtt labdarúgáshoz szükséges edzői tudás átadására.

A végzett hallgatóknak a licenc megszerzésével lehetőségük nyílik másodosztályban és harmadosztályban vezetőedzőként dolgozni, valamint a legmagasabb osztályban asszisztensedzőként tevékenykedni.

Többek között most tett sikeres vizsgát Huszti Szabolcs is, aki ősszel már az élvonalbeli MOL Fehérvár vezetőedzőjeként dolgozott. A csakfoci.hu információi szerint tavasszal is ő fogja irányítani a majd a csapatot, miután hosszabb távra állapodtak meg a vezetőkkel. Huszti tehát jelen állás szerint hivatalosan még nem lehet élvonalbeli vezetőedző, de az elmúlt időszakban több megoldás is volt arra, hogy ezt áthidalják a trénerek.

Az ünnepségen a friss diplomásokat Vági Márton, az MLSZ főtitkára és Barczi Róbert sportigazgató köszöntötte.

Az alábbi szakemberek vették át diplomáikat: Fehér Zoltán, Hidvégi Sándor, Vermes Krisztián, Balog Zsolt, Magasföldi József, Máté Péter, Balogh Béla, Andorka Péter, Hrepka Ádám, Erős Gábor, Laczkó Zsolt, Vaskó Tamás, Szabó János, Elek Ákos, Lázok János, Huszti Szabolcs, Hegedüs Lajos, Leandro de Almeida

