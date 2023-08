A DVTK-tól igazolt balhátvédet a Zalaegerszeg

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Zalaegerszegen a hétfői nap a nagy bejelentések ideje volt, három játékossal is szerződést kötött a Magyar Kupa-győztes.

A nap elején Josip Spoljaric és Yohan Croizet érkezését hozták nyilvánosságra, délután Medgyes Sinant jelentették be.

Sinan a Győri ETO akadémiáján nevelkedett, majd 2015-2016 között több szlovák labdarúgó csapatban is megfordult: a Duslo Šaľa, a Spartak Trnava B és az ŠKF Sereď együttesében is játszott. Ezt követően visszatért Magyarországra és 2017-2020 között a Budaörs SC, majd 2020-2021 között a Budafoki MTE gárdáját erősítette. 2021 nyarán csatlakozott a Paksi FC csapatához, majd a következő évben az MTK-hoz igazolt. A tavalyi szezont a DVTK színeiben töltötte. A 30 esztendős magyar és szlovák állampolgársággal is rendelkező balhátvéd 2+1 éves szerződést írt alá a ZTE-vel.