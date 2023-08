Két új igazolást is bejelentett a ZTE - HIVATALOS

Ismerős arccal is találkozhatnak majd a zalaegerszegi szimpatizánsok.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Tajti Mátyás tegnapi Újpestre igazolása után két érkezőt is bejelentett a Zalaegerszegi TE.

A cikk lejjebb folytatódik

A Zalaegerszeg-Ferencváros bajnokin a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 3.80, a vendég siker 1.70-szeres szorzóval fogadható. (x)



Ismerős arccal találkozhatnak majd a következő két szezonban a ZTE szurkolók, visszatér a klubhoz Josip Spoljaric. A 25 esztendős támadó az Eszék utánpótlásában nevelkedett, végig járta a horvát utánpótlás válogatottakat és egy rövid olaszországi kitérő után az NK Osijekben vált első osztályú labdarúgóvá. A 2020-2021-es szezont a szintén élvonalbeli Istra csapatánál töltötte, majd 2021 július 28-én érkezett meg a zalaegerszegi egyesülethez, egy éves kölcsönszerződés keretein belül, ezt követően pedig visszatért az NK Osijek együtteséhez.

Ahogy azt már tegnap is tudni lehetett, a Tajti-üzlet részeként érkezett meg kölcsönbe Zalaegerszegre az Újpest második csapatába száműzött Yohan Croizet. Yohan Croizet Franciaországban nevelkedett a Mezt akadémiáján, 2013-ben a belga RE Virton csapatánál folytatta pályafutást, majd 2014-2016 között az OH Leuven, 2016-2018 között pedig a KV Mechelen csapatát erősítette. Ezt követően az Egyesült Államokbeli Sporting Kansas csapatának játékosa lett, majd 2020-ban visszatért az OH Leuvenhez. 2021-ben érkezett Magyarországra, azóta az Újpest FC együttesét erősítette.