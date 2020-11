A Dortmund hosszabbított a fiatal támadójával

A Borussia Dortmund bejelentette, hogy 2025-ig szóló szerződést írt alá a 18 éves Giovanni Reynával.

A toptehetség november 13-án, a születésnapján debütált az amerikai válogatottban, négy nappal később az első gólját is megszerezte - októberben, egy Freiburg elleni 4-0-ra megnyert bajnokin pedig három gólpasszt is adott. Tehetségéről árulkodik az is, hogy a Dortmund idei összes mérkőzésén pályára lépett.

A Dortmund sportigazgatója, Michael Zorc is nagyon örült a hosszabbításnak:

"Gio az elmúlt hónapokban hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Fontos alappillére lesz a Dortmund sportszakmai jövőjének. Nagyon örülök, hogy teljes meggyőződéssel döntött amellett, hogy hosszútávú szerződést kötött a BVB-vel."

A napokban a 18. születésnapját ünneplő játékos is kifejezte örömét az új szerződéssel kapcsolatban.