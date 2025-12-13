Remekül kezdett a Diósgyőr, Acolatse révén már a 10. percben megszerezte a vezetést.

A Puskás Akadémia ezután rögtön magához ragadta a kezdeményezést, nem sokkal később pedig Lukács egyenlített, a válogatott támadó egy kipattanót lőtt az üres kapuba.

Ezt követően kiegyenlített játékot láthatott a közönség, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, a szünet előtt még Nagy Zsolt előtt adódhatott volna egy veszélyes lehetőség, de a válogatott futballista technikai hibát vétett.

Nem sokkal a fordulás követően fordított a házigazda, másfél perc után a volt diósgyőri Lukács duplázott. A csatárnak ez volt a 11. találata, amivel a góllövőlista élére állt.

Hornyák Zsolt együttese nem tudta lezárni az összecsapást, ez pedig kis híján megbosszulta magát, hiszen percekig úgy tűnt, hogy a DVTK egy pontrúgást követően kiegyenlít, hosszas VAR-vizsgálat után azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot, amely pontot ért volna a vendégeknek.

Fizz Liga, 17. forduló:

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2-1 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző, v.: Kovács I.

gólszerzők:Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)

sárga lap:Szolnoki (78.), illetve Mucsányi M. (16.)

PUSKÁS AKADÉMIA FC:

Szappanos - Favorov, Golla, Markgráf, Ormond-Ottewill - Szolnoki, Duarte - Dárdai (Kern, 80.), Vékony (Okeke, 66.), Nagy Zs. (Soisalo, 80.) - Lukács (Fameyeh, 91.)

DIÓSGYŐRI VTK:

Sentic - Gera, Kecskés (Bárdos, 52.), Szatmári, Bokros - Vallejo (Holdampf, 65.) - Babos (Jurek, 76.), Mucsányi M. (Demeter, 76.), A. Keita, Acolatse - Sajbán (Bényei, 65.)

A mérkőzés összefoglalója:

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.