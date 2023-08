A Debrecen edzője nem keresett kifogást a 0-5 után

Megsemmisítő vereséggel búcsúzott a Loki Európától.

A Debreceni VSC 5-0-ra kikapott a Rapid Wientől az Európa-konferencialiga-selejtezőjének 3. fordulójában esedékes visszavágón, így a hajdúságiak nem jutottak be a playoff-körbe.



A Loki vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a súlyos vereség után nem akart kifogásokat keresni:

“Sok sikert kívánok nekik a Fiorentina ellen. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, tudom, hogy most nekik sem könnyű, úgyhogy szeretnék elnézést kérni tőlük ezért az eredményért."

"Nehéz és fájdalmas ez az este. Tudtuk, hogy a Rapid nagyon jó csapat, de ez akkor is fájdalmas eredmény. A 0-5 után bármit is mondok, nonszensznek hathat. Sajnálom. A célunk az, hogy összetartsunk, mert úgy érzem, szétestünk. Ez most egy kihívás, egy teszt lesz. Úgy érzem, kiégtünk. Az elején megmutatkoztak a hibák, amelyek meg is bosszulták magukat" - tette hozzá Blagojevics.

A Rapid Wien a Fiorentinával találkozik az utolsó selejtezőkörben, a Debrecen nemzetközi kupaszereplése viszont a csúfos vereséggel véget ért.