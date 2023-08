EKL: Súlyos vereséggel búcsúzott a Debrecen

Öt gólos győzelmet aratott a Rapid.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Debrecen nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójába, mivel az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően csütörtökön hazai pályán 5-0-ra kikapott az osztrák Rapid Wientől.



A Mezőkövesd - FTC bajnokin a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 4.35, a vendég siker 1.61-szeres szorzóval fogadható. (x)



Letámadással kezdett a Rapid és a 15. percben meg is szerezte a vezetést: Dzsudzsák Balázs röviden passzolt hátra, Matthias Seidl pedig élt a lehetőséggel. Később magára talált a DVSC, szerzett egy gólt, de azt les miatt nem adták meg, majd a 43. percben öngóllal nőtt a vendégek előnye, Olekszandr Romancsukról került a hálóba a labda. Aktívabban kezdte a második félidőt a Debrecen, az 51. percben azonban Marco Grüll "megnyert egy futóversenyt", és Megyeri Balázst kicselezve megszerezte a harmadik bécsi gólt, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést.



A 72.-ben Guido Burgstaller kotorta be közelről a kapufáról kipattanó labdát, majd a 90.-ben Ante Bajic fejezett be pontosan egy gyors támadást. Így már csak egy magyar csapat, az ugyanebben a sorozatban a selejtező utolsó fordulójába jutott Ferencváros maradt versenyben a nemzetközi porondon.